وزير الشباب: الوزارة تضع رياضيي ذوي الهمم وسلامتهم على رأس أولوياتها

في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم رياضيي ذوي الهمم وضمان سلامتهم الصحية، نظّمت وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع الأولمبياد الخاص المصري واللجنة الطبية العليا والهلال الأحمر المصري، دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.

أُقيمت الدورة على مدار يومين متتاليين بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية في المعادي، وخصصت لمدربي الأولمبياد الخاص العاملين مع الرياضيين من ذوي الهمم بالأندية والهيئات الرياضية المسجلة.

اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دعم رياضيي ذوي الهمم وضمان سلامتهم الصحية يُعد أولوية قصوى ضمن استراتيجية الوزارة.

وأوضح أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز معايير الأمان الصحي في القطاع الرياضي، مشددًا على أهمية تزويد الكوادر الفنية والإدارية بمهارات التدخل السريع للتعامل مع حالات الطوارئ وضمان استمرارية الأنشطة الرياضية بأمان.

شملت الدورة تدريبات نظرية وعملية قدّمها خبراء متخصصون، ركزت على التعامل مع الإصابات الشائعة في الملاعب، مثل النزيف، الكسور، والجروح، إضافة إلى التدخل الفوري في حالات الطوارئ الطبية، وحصل المشاركون في الدورة على شهادات معتمدة تؤهلهم للتعامل بكفاءة في المواقف الحرجة.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ هذه الدورات بشكل دوري ضمن استراتيجيتها الطموحة لتعزيز السلامة الصحية داخل المنشآت الرياضية، مع إيلاء اهتمام خاص برياضيي ذوي الهمم.

تقام الدورات ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة في بناء بيئة رياضية آمنة ومستدامة تدعم رياضيي ذوي الهمم وتساهم في تحقيق إنجازاتهم.