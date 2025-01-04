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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بلينكن يكشف موقف بلاده تجاه إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه في الأيام التي أعقبت عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023، كان عليه أن يهدد إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يقوم بزيارة تل أبيب ما لم تسمح بدخول المساعدات إلى غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحدث بلينكن عن الحصار الأولي المفروض على غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصي"، حيث طالب وقتها بدخول المساعدات إلي غزة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي كيف التقى خلال الزيارة، بعد 5 أيام من عملية "طوفان الأقصي"، بالقادة الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، حيث جادل لساعات طويلة بشأن أهمية وصول المساعدة الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

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