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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على الفِرق المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية لأندية الهوكي ببورسعيد

بطولة أفريقيا
بطولة أفريقيا
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أعلن الاتحاد الأفريقي للهوكي، قائمة الفرق المقرر مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية للأندية، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل ببورسعيد.

وتضم القائمة 11 فريقا على مستوى الرجال، من بينهم 4 فرق من مصر وهي، الزمالك والشرقية ومصنع الطائرات وبورفؤاد، بالإضافة لـ3 فرق من نيجيريا و3 فرق من كينيا وفريق واحد من غانا.

وعلى مستوى السيدات تضم القائمة 10 فرق من بينهم 3 فرق مصرية وهي الشرقية وسموحة والنصر، بالإضافة لـ3 فرق من نيجيريا وفريقين من كينيا وفريق من أوغندا وفريق من غانا.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، أن هناك استعدادات قوية لاستضافة البطولة، وخروجها بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وأوضح، أن الفرق المصرية لديها القدرة على الوصول للأدوار النهائية، متوقعا أن يكون اللقب مصريا في منافسات الرجال والسيدات.

البطولة الأفريقية لأندية الهوكي ببورسعيد الاتحاد الافريقي للهوكي اللواء أشرف فرحات الفرق المصرية