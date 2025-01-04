مشاركة مثمرة لمدربين الأولمبياد الخاص في دورة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

في إطار تعزيز الوعي الصحي وتعليم مهارات الإسعافات الأولية وبرعاية وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية "الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر"، والإدارة المركزية للطب الرياضي "الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي"، وبمشاركة الاولمبياد الخاص المصري والتعاون مع اللجنة الطبية العليا والهلال الأحمر المصري، اقيمت علي مدار يومين متتالين فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي ، والتي تم تخصيصها لمدربين الاولمبياد الخاص بالاندية والهيئات المسجلة في برنامج الاولمبياد الخاص.

اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دعم رياضيي ذوي الهمم وضمان سلامتهم الصحية يُعد أولوية قصوى ضمن استراتيجية الوزارة.

وأوضح أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز معايير الأمان الصحي في القطاع الرياضي، مشددًا على أهمية تزويد الكوادر الفنية والإدارية بمهارات التدخل السريع للتعامل مع حالات الطوارئ وضمان استمرارية الأنشطة الرياضية بأما

من جانبه اشار الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري، الي أن الدورة التدريبية الحالية تأتي في إطار استراتيجية الأولمبياد الخاص لتعزيز ثقافة السلامة والصحة لدى المدربين، حيث تعتبر هذه الدورة جزءًا من خطة شاملة لتأهيل الكوادر التدريبية في مختلف المجالات، بما في ذلك الإسعافات الأولية.

وأوضح أن تأهيل المدربين يعد من العوامل الأساسية التي تضمن سلامة اللاعبين أثناء التدريب والمشاركة في المسابقات الرياضية.

وتركز الدورة الحالية على تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في القطاع الرياضي بمهارات التعامل مع الإصابات الشائعة في الملاعب، مثل الكسور، النزيف، والجروح، إضافة إلى التدخل الفوري في حالات الطوارئ الطبية. وتشمل الدورة تدريبات عملية ونظرية يقدمها خبراء متخصصون، مع منح شهادات معتمدة للمشاركين تؤهلهم للتدخل السريع والفعال.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنفيذ هذه الدورات بشكل دوري كجزء من استراتيجيتها الطموحة لتعزيز معايير السلامة الصحية داخل المنشآت الرياضية، وتحرص الوزارة على حصول جميع الأجهزة الطبية، الإدارية، والفنية في القطاع الرياضي علي تلك الدورة، ويسعي الأولمبياد الخاص المصري بشكل مستمر إلى توفير بيئة آمنة وصحية للرياضيين من ذوي الهمم، ويولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل المدربين والكوادر العاملة في هذا المجال لضمان تقديم أفضل رعاية ودعم للأبطال الرياضيين.