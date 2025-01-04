البنك الأهلي يتأهل لدور الـ16 لكأس مصر بفوز صعب على بترول أسيوط

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره بترول أسيوط بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

شهد الشوط الأول من المباراة حذرًا من كلا الفريقين، حيث انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. تبادل الفريقان بعض المحاولات الهجومية، لكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

اتسم أداء البنك الأهلي بالاعتماد على الهجمات المنظمة، بينما لجأ بترول أسيوط إلى الهجمات المرتدة السريعة، لكن دون جدوى في ترجمة هذه الهجمات إلى فرص تهديفية حقيقية.

استمر التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات اللعب حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. وفي الدقيقة 79، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي، انبرى لها المهاجم أسامة فيصل بنجاح، مسجلًا هدف الفوز الغالي الذي منح فريقه بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

بهذا الفوز، ينتظر فريق البنك الأهلي الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة، في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.