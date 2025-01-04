ads
السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الاثنين المقبل.. تعليم الشيوخ تناقش زيادة عدد ابراج التقوية لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم وبحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفي بشأن إعداد خطط لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب علي تفعيلها بشكل دوري .
وتناقش اللجنة ايضا خلال الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري بشأن تحسين مستوي الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الاسكندرية وزيادة عدد ابراج التقوية في مختلف احياء المحافظة .
ويعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له يوم الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
 

مجلس الشيوخ الهجمات السيبرانية لشبكة المحمول محافظة الاسكندرية