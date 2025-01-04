تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم وبحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفي بشأن إعداد خطط لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب علي تفعيلها بشكل دوري .
وتناقش اللجنة ايضا خلال الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري بشأن تحسين مستوي الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الاسكندرية وزيادة عدد ابراج التقوية في مختلف احياء المحافظة .
ويعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له يوم الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
بوابة البرلمان
الاثنين المقبل.. تعليم الشيوخ تناقش زيادة عدد ابراج التقوية لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية
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تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم وبحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفي بشأن إعداد خطط لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب علي تفعيلها بشكل دوري .
تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم وبحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفي بشأن إعداد خطط لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب علي تفعيلها بشكل دوري .