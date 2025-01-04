نيوكاسل يفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نيوكاسل يونايتد على مضيفه توتنهام بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح دومينيك سولانكي التسجيل في الدقيقة الرابعة، ليضع توتنهام في المقدمة، قبل أن يرد أنتوني جوردون بهدف التعادل بعد مرور دقيقتين فقط.

وأحرز السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الثاني لصالح نيوكاسل في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الماكبايس بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، ضغط السبيرز بقوة على مرمى نيوكاسل، وأهدر أكثر من فرصة محققة أمام شباك ضيفه، ليبتعد الفريق اللندني عن الفوز في آخر 3 مباريات في البريميرليج.

بتلك النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.