الاتحاد: المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف بين طوائف المجتمع

هنأ حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأقباط مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي يأتي بينما تواجه بلادنا تحديات عديدة تتطلب منا التكاتف والوحدة.

وأكد الحزب في بيان له اليوم السبت، على تعزيز روح الترابط الوطني التي تشهدها مصرنا الحبيبة بين المسلمين والأقباط، والتي عكست التعايش والتسامح والحوار البناء الذي يتنطلق من أرضية وطنية.

وذكر حزب الاتحاد أن التمساك والوحدة الوطنية التي نعيشها في الوقت الراهن، كان له عظيم الأثر في تحقيق الدولة المصرية للتنمية في المجالات المختلفة، لأنه بدون هذه الروح المتأصلة في وجدان الشعب المصري، لما نجحت مصر في تحقيق ما وصلت إليه الآن.

وأوضح أن تلك الوحدة التي ميزت الشعب المصري، نجحت في الحيال دون تفكيك الجبهة الداخلية، وكانت مرصادا لمخططات استهدفت مصر لإيًقاع الفتنة بين نسيجي الأمة.

