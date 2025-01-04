يتولى تدريب تريزيجيه.. الريان القطري يتعاقد مع بطل كوبا ليبرتادوريس

أعلن نادي الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، تعاقده مع البرتغالي أرتور جورج، ليتولى منصب المدير الفني للفريق.

ويمتد عقد أرتور جورج مع الريان حتى عام 2027، ليقود الرهيب فنيًا خلفًا للمدرب يونس علي، ليتولي تدريب تريزيجيه خلال الفترة المقبلة.

مدرب الريان الجديد يرحل عن بطل كوبا ليبرتادوريس

اضطر جورج لدفع مبلغ مليوني يورو شرطًا جزائيًا لفسخ عقده مع نادي بوتافوجو البرازيلي، وذلك من أجل الانتقال لتدريب الريان.

أرتور جورج تولى قيادة فريق بوتافوجو في شهر أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 55 مباراة، حقق خلالها الفوز في 31 مباراة، وتوج بلقبين هما: الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

أرتور جورج مدرب الريان الجديد

يواجه جورج تحديًا يتمثل في تحسين وضع الريان في جدول ترتيب دوري نجوم قطر، حيث يحتل رفاق تريزيجيه حاليًا المركز الثامن برصيد 13 نقطة جمعها من 11 مباراة.

شارك تريزيجيه مع الريان في 8 مباريات حتى الآن في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.