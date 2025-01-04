التحفظ على عدد 105 من الإشغالات خلال حملة مكبرة بمحرم بك

وجه الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، بإطلاق حملة مكبرة لشوارع التي تقع في نطاق الحي، وذلك استمرارًا للتصدي لظاهرة الإشغالات واحتلال الشوارع والميادين.

وأضاف بيان حي وسط الإسكندرية الصادر اليوم، أن الحملة تستهدف شوارع زين العابدين والعباسي وجرين ومحرم بك و ميدان الرصافة، بمشاركة المهندسة سكرتير عام الحي ,وحدة مرافق حي وسط ومدير إدارة أشغال الطريق.

وأشار البيان إلى أن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد 105 حالة إشغال متنوع، وتوسعة هذه الشوارع، ورفع كافة فروشات الباعة الجائلين، وفتحها أمام المارة والمرور.

ومن جانبه، أكد العرابي علي استمرار حملات الإشعالات بحي وسط في إطار خطة الحي لإخلاء الشوارع الحيوية من الإشعالات، يأتي في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الميادين الرئيسية لإعادة النسق الحضاري والجمالي لتلك المناطق الحيوية.