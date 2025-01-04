قراصنة أوكرانيون يهاجمون شركة روسية حيوية تدعم العمليات العسكرية

هاجم قراصنة أوكرانيون من إدارة الاستخبارات الرئيسية شركة "ريجيون ترانس سيرفيس" الروسية، اليوم السبت، مما أدى إلى تعطيل كامل لعمليات الشركة، وتعطيل جميع خوادمها.

أفاد بذلك مصدر في إدارة الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية لصحيفة "كييف بوست"، التي أوضحت أنه تم استهداف "ريجيون ترانس سيرفيس"، المزود الرئيسي لخدمات صيانة عربات الشحن بشكل محدد بسبب دورها الحاسم في دعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير 78 خادما، وتعطيل 211 محطة عمل، وحذف جميع النسخ الاحتياطية.

وتعد هذه الشركة جزءًا أساسيًا في سلسلة اللوجستيات الخاصة بالسكك الحديدية الروسية، وتعتبر لاعبًا حيويًا في نقل البضائع العسكرية.. ويشكل هذا الهجوم الإلكتروني تصعيدًا جديدًا في الحرب الرقمية المستمرة بين أوكرانيا وروسيا، حيث تستهدف وكالات الاستخبارات الأوكرانية البنية التحتية الحاسمة لجهود الحرب الروسية.