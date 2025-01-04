برلمانية تقترح تغيير المسمى الوظيفي للممرض إلى مساعد طبيب

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بمقترح إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لإحالته إلى كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وذلك بشأن تغيير المسمى الوظيفي للممرض إلى مساعد طبيب وجذب قطاع كبير من الشباب للالتحاق بمعاهد وكليات التمريض.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى طلب فئة كبيرة ممن يرغبون في العمل بمجال الخدمات الصحية وخاصةً التمريض، بتغيير المسمى العلمي والوظيفي للممرض إلى مساعد طبيب، لكونه يدرس تخصصات طبية ويطبقها عمليًا ولم يقتصر دورهم على تغيير الجرح للمريض أو حصوله على حقن. حيث ارتبط المسمى بالخدمة أكثر منه وظيفة طبية عملية، وبالتالي يعزف الكثير من الطلاب عن الالتحاق بها.

وأوضحت سكينة سلامة، أنه في حالة استبدال كلمة الممرض بمساعد الطبيب ومع تغيير المسمى سيكون هناك إقبال على كليات ومعاهد التمريض لأن الدولة لديها عجز في الممرضين.

وذكرت في مقترحها: «وصل عجز التمريض في 2024 إلى 75 ألف ممرض وممرضة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030، تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى كل المحافظات، وبالتالي فإن هناك احتياج لأعداد مضاعفة من التمريض».

وبناءً عليه، اقترحت عضو مجلس النواب، تطوير معاهد وكليات التمريض في مصر وتغيير مسماها ومسمى الممرض إلى مساعد طبيب، لأنه جزء من تطوير المنظومة الصحية.



