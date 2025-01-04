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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. الإسماعيلي يهزم طنطا ويضرب موعدًا مع إنبي في دور الـ16

احتفال علي الملواني
احتفال علي الملواني بالهدف
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تأهل فريق الإسماعيلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره طنطا بهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل هدف الإسماعيلي اللاعب علي الملواني في الدقيقة 28 من بداية اللقاء.

وضرب الإسماعيلي موعدا مع فريق إنبي في إطار دور الـ16 من البطولة، بعد فوز الفريق البترولي على حرس الحدود بهدف نظيف.

 تشكيل الإسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة ضيفه طنطا بعد قليل على استاد الإسماعيلية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالله محمد ومحمد عمار وحاتم سكر وعبدالكريم مصطفى.

خط الوسط: هشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري.

خط الهجوم: علي الملواني وإيريك تراوري ومحمد زيدان .

تشكيل طنطا أمام الإسماعيلي

أعلن خالد عيد المدير الفني لطنطا تشكيل فريقه أمام الإسماعيلي في دور 32 في كأس مصر اليوم السبت بإستاد الإسماعيلية .

وجاء تشكيل طنطا كالتالي :

 حارس مرمى : عبدالرحمن قطاي

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد رضا وسليمان عبدربه وزغلول محمد

خط الوسط : احمد السيد وأحمد الحنفي وحسون محمد وكريم أسامة

خط الهجوم : محمد السقا واقطاي عبد الله

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