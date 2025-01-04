محافظ الشرقية يتفقد معسكر إيواء عاجل لمواجهة الكوارث والأزمات بالمجمع الرياضي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإستعدادات النهائية لمعسكر الإيواء العاجل والمقام بالمجمع الرياضي للتربية والتعليم بالزقازيق لمواجهة الكوارث والأزمات كتجربة حقيقية على أرض الواقع بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وبمشاركة الجهات المعنية لإدارة الأزمة من مديريات ( الأمن – الشباب والرياضة – الصحة – التموين – الكهرباء – الإسعاف – التربية و التعليم – هيئة تعليم الكبار - الأوقاف – الكنيسة ) تمهيداً لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث والذي من المقرر أن تقيمه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2025 وذلك للوقوف على جاهزيته لتنفيذ فعاليات التدريب وللتعرف على آليات التعامل بالمعسكر في حالة تعرض المحافظة لأزمة طارئة أو كارثة طبيعية تسفر عن وقوع خسائر في ( الأرواح – المنشآت – المرافق والمباني – الطرق ).

واستمع محافظ الشرقية إلى شرح تفصيلي من أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي عن مكونات معسكر الإيواء وتمت الإشارة إلى أن المعسكر يتكون من 59 خيمة بقوة 200 سرير مزودة بكافة التجهيزات المعيشية مقسمة إلى 43 خيمة للمعيشة تستوعب 200 فرد و 16 خيمة إدارية ، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والمطافئ وشركة المياه والمولدات الكهربائية والشهر العقاري والسجل المدني والبريد والبنوك والصيدلية والعيادة المتنقلة وسيارة التطعيمات و ملاعب ( كرة قدم – سلة – طائرة ) و2خيمة عزل والمطبخ المزود بكافة المواد الغذائية وذلك لتقديم كافة أوجه المعيشة والرعاية الممكنة في مثل تلك الكوارث و الأزمات التي تتسبب في تشريد و إخلاء السكان من منازلهم.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن المعسكر من المقرر أن يضم ممثلين من الأوقاف والكنيسة لرفع الروح المعنوية للمنكوبين وبث روح الأمن والطمأنينة بداخلهم وإزالة أثار الخوف والذعر بينهم وتخفيف آلامهم مما وقع عليهم نتيجة الحادث.

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تجهيز المعسكر والتنسيق الجيد بين كافة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والكوارث وإعداد خطة عمل مسبقة لإحتواء المواقف المفاجئة ومعالجتها بطريقة علمية وسليمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل زمن الإستجابة في الوصول للأزمة وتحقيق الأهداف المنشودة من التدريب .

حرص المحافظ على إلتقاط صورة تذكارية مع فرق العمل المشاركة في تنظيم معسكر الإيواء متمنياً أن يخرج المعسكر بصورة مشرفة وتحقيق الأهداف المنشودة من التدريب العملي المشترك .

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب المستشار العسكري للمحافظة واحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ودعاء زكريا مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ومحمد الصادق وكيل مديرية التضامن الإجتماعي ومحمد تركي مدير المجمع الرياضي للتربية والتعليم بالزقازيق.