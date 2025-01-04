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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

كتاب "قصة آية" لهبة شلبي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

قصة آية
قصة آية
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تشارك الكاتبة  هبة شلبي في النسخة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بكتابها الأول "قصة آية"، الجزء الأول الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع.

يتناول الكتاب أسباب نزول آيات سورتي البقرة وآل عمران، مقدّمًا رؤية مبسطة وعميقة لفهم السياقات التاريخية والدروس المستخلصة من النصوص القرآنية. 
تسعى الكاتبة من خلال هذا العمل إلى مساعدة القارئ على استيعاب مقاصد القرآن وربطها بالحياة اليومية، في محاولة لإحياء الوعي القرآني بطريقة عملية ومعاصرة.

يستعرض "قصة آية" الأحداث التي رافقت نزول الآيات، مع التركيز على الحكمة والمغزى من كل قصة قرآنية، مما يجعله إضافة مميزة للمكتبة الإسلامية ومصدر إلهام للقراء والباحثين والمهتمين بعلوم القرآن.

تقول هبة شلبي:"أردت من خلال كتابي الأول أن أشارك القارئ كيف يمكن فهم النصوص القرآنية بعمق يضيء لنا طريق حياتنا".
هبة شلبي هي  كاتبة مصرية مهتمة بالتأمل في علوم القرآن وتبسيطها بأسلوب يناسب الجميع. "قصة آية" هو أول أعمالها الأدبية، ويعكس شغفها بنقل جمال النصوص القرآنية وسياقاتها التاريخية بطريقة سهلة وملهمة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعَد فرصة رائعة للتعرف على هذا العمل المميز، الذي يأخذ القارئ في رحلة روحية عميقة لفهم أسباب نزول الآيات.

الجزء الأول القاهرة الدولى للكتاب الحياة اليومية التاريخية إسلامية دار ليان للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب