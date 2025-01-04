تشكيل وست هام يونايتد أمام مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد فريق وست هام يونايتد لمواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أعلن المدرب عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء المرتقب

ويأمل وست هام في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، معتمدًا على مجموعة من الأسماء البارزة التي تضم القوة الدفاعية والتوازن في خط الوسط والهجوم.

التشكيل الأساسي:

الحارس: أريولا

الدفاع: كوفال، توديبو، كيلمان، وان-بيساكا

الوسط: ألفاريز، سوتشيك (القائد)، باكيتا

الهجوم: قدوس، فولكروغ، سامرفيل



ويأمل الفريق في تقديم أداء قوي أمام خصم بحجم مانشستر سيتي، في مباراة تحمل الكثير من التحدي والإثارة لعشاق كرة القدم.