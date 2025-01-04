محافظ الأقصر يطمئن المواطنين بالعمل على عودة ضخ المياه للمنازل

طمأن المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم السبت، المواطنين بشأن عودة ضخ المياه إلي المنازل في أسرع وقت، وذلك في إطار متابعته الميدانية لكل ما يجري علي أرض محافظة الأقصر، والوقوف علي حل المشكلات بنفسه وادارة الأزمة.

محافظ الأقصر ونائبه

وانتقل محافظ الأقصر، إلى موقع إصلاح خط طرد صرف صحي ٧٠٠ مم بنجع الحمزية بالحبيل، للوقوف علي حل الأزمة ومتابعة عملية الإصلاح، وسط حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعبدالخالق حسين رئيس مدينة البياضية، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والعديد من العمال بشركة مياه الشرب.

جدير بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قد أعلنت مساء أمس الجمعة عن حدوث كسر في خط طرد صرف صحي ٧٠٠ مم بنجع الحمزية بالحبيل والناتج عن أعمال الدفع النفقي، حيث تجري أعمال الإصلاح بالموقع علي قدم وساق ويتسابق الجميع لإنهاء الأزمة.

انقطاع المياه فى عدة مناطق بمدينة الأقصر

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد أعلنت أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق العوامية وشارع التلفزيون وشارع المدينة المنورة، لمدة ٦ ساعات من الساعة ١٢ بعد منتصف الليل وحتى الساعة ٦ صباح اليوم السبت، وذلك لإصلاح خط طرد صرف صحي ٧٠٠مم بنجع الحمزية بالحبيل الناتجة عن أعمال الدفع النفقي الخاص بالمقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

مياه الأقصر تعلن عن انقطاع وضعف المياه بمنطقة شمال الأقصر

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قد أعلنت أيضًا عن انقطاع المياه عن المدامود العجوز، وضعف المياه عن المناطق الآتية : (نجع سالم مكى - نجع محمد عامر - الحمدين - قرى ونجوع المنشأة) اليوم السبت من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً، وذلك لأعمال تطهير الخزان بمحطة الترشيح الطبيعى بالصعايدة.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز في المناطق المتاثرة بقطع المياه، تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة، والتواصل فى حالات الطوارئ مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني، أو أرقام (0952282406 - 0952284116 - 01147999752).

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