تعليم القاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة برايل

أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أهمية توفير الرعاية الكاملة لمدارس المكفوفين وتعليمهم المهارات اللازمة لضمان دمجهم في المجتمع وسوق العمل.

وأضافت إبراهيم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل، أن المديرية تسعى إلى تشجيع الطلاب المكفوفين على القراءة والكتابة باستخدام برايل، بالإضافة إلى نشر الوعي بين الطلاب المبصرين حول كيفية التعامل مع أقرانهم المكفوفين وتقديم الدعم المجتمعي لهم.

ويُحتفل هذا اليوم بذكرى ميلاد لويس برايل، مؤسس لغة برايل، الذي وُلد في 4 يناير 1809، حيث استلهم طريقة برايل من نظام ابتكره ضابط في الجيش الفرنسي لتسهيل التواصل بين الجنود.

وتُعد لغة برايل الوسيلة الأساسية للمكفوفين للتعليم والاطلاع على المعلومات المكتوبة، كما تُمكّنهم من التفاعل مع المجتمع بشكل متكافئ.