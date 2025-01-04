"‎هي والسعادة" للكاتبة هدير شعيب بمعرض القاهرة للكتاب

تصدر دار ليان كتاب كتاب هي والسعادة للكاتبة هدير شعيب في النسخة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٥

‎يدور الكتاب حول كيفية أن تكون سعيد سواء كنت هي او هو الكتاب لا يخص جنس محدد لان السعادة حق اساسي للجميع وليست رفاهية أى فترة زمنية بل السعادة كالروح تفارق عندما نفارق الحياة

‎ " هي " تعني هنا الروح .. القلب .. العين .. النفس .. نعم النفس البشريه سواء رجل او امرأه فالسعادة من حق كل البشر ليست لها شروط او وقت زمني كن سعيد فأنت تنعم بالحياه وهذا فكرة الكتاب ومايحتويه من افكار لكيفية السعادة وأهميتها في الحياه

‎السعادة هي حالة يعيشها الانسان بين نوايا و باطنه

‎السعادة حالة بين الانسان وربه

‎السعاده هي حالة صلح بين الروح وصاحبها

‎وبالتالي تكون حالة ملازمة مع الاخرين

‎هي شعور لا يمكن ان تشعره الا بصفاء نواياك دخلياً

‎صفائية في قلبك وعقلك وفعلك وما تنطق به من كلام

‎كي تحصل علي الصفاء لابد ان توظف وجودك كله في الخير من تفكير ومال وسعي وتصرفات دوام الحرص علي الصلح بينك وبين نفسك اولا

‎ابدا يومك بالخير و انهيه بالخير

‎يوم خالي من اي حقد او كراهية

‎وبذلك تستطيع ان تعيش بصفائية وسعادة كاملة

‎تقول الكاتبة : مَنهجيّتك في الحياة.. من أهم العوامل اللي هتخلِّيك شخص ناجح وراضي ومُتفائل؛ اختار مَنهجيّتك بعناية بُكرة. عِيش كل لحظة كأنَّها آخِر لحظة في حياتك. اُحضُن كل اللي بتحبُّهم، اِمتَن دوما.

‎السعادة منهج، السعادة يقين، السعادة شريان قلبك القوي.

‎الكتاب كُلُّه كلام من القلب، وأنا واثقة إنه هيوصل لكل قلب هيقرؤه! أتمنى لكل مَن سيقرأ حرف.. أن يدخل عليه بسعادة في قلبه، وسعادة في روحه.

‎'' هدير شعيب '' هي إذاعية حاصلة علي ليسانس آداب علاقات عامة وإعلان كلية البنات جامعة عين شمس ، حصلت علي شهادة في الاعلام بجامعه UABجامعة برشلونة بأسبانيا ودرست باكاديمية ناصر العسكرية ماجستير في الاعلام معهدالبحوث و الدراسات العربية و دبلومة علاقات عامة في بمؤسسة اخبار اليوم وصاحبة مبادرة هي السعادة.