محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات توزيع السماعات والنظارات الطبية

شهد، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، فعاليات توزيع السماعات والنظارات الطبية للأطفال مجاناً ، والتى نظمتها المنطقة الشمالية ، بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور محمد ابراهيم نصار، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والعميد طبيب محمد نادر درويش، رئيس الفرع الطبي بالمنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والمقدم أحمد عبدالسميع، نائب المستشار العسكري، والدكتورة أميمة الشيخ، رئيس لجنة حياة كريمة للمؤسسة الروتارية، وعمداء كليات الطب البشرى، والتمريض، وطب الفم والأسنان، بجامعة كفرالشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، ووكلاء الوزارات الخدمية، والمهندس بيشوى يسرى، ممثل شركة أمپليفون للسماعات الطبية، والمهندس حمدان القاضى، ممثل مؤسسة ليونز ميريت،«مؤسسات المجتمع المدني»، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقدمت القافلة الطبية خدماتها المجانية الشاملة بقرية الضبعة، بمركز الرياض، في الفترة من 31 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2024، بمشاركة جامعة كفرالشيخ ومديريات الخدمات والجمعيات الأهلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم توزيع 48 سماعة طبية لأطفالنا من ضعاف السمع، و 258 نظارة طبية، لأهالينا ضمن قافلة القوات المسلحة الطبية المجانية المتكاملة، والتي شملت القوافل النوعية الأخرى منها "القوافل التوعوية، البيطرية، الزراعية، الثقافية، الخدمية، محو الأمية"، فضلًا عن توزيع السلع الغذائية بأسعار مدعمة، مقدماً خالص الشكر للفريق أول عبدالمجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أركان حرب، هشام حسني، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، لجهودهم الوطنية المشرفة والمستمرة فى دعم أهالينا بمحافظة كفرالشيخ فى المجالات المختلفة.

وأكَّد محافظ كفرالشيخ أن القافلة قدَّمت خدمات صحية واجتماعية متميزة، بهدف تقديم خدمات طبية ونوعية، وتحسين الخدمات الصحية المتكاملة، والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، بما في ذلك تقديم العلاج والفحوصات الطبية، والكشف المبكر عن الأمراض، وتوفير الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات، وتقديم حملات توعية صحية، مجاناً، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ووقعت القافلة الكشف الطبي والفحوصات والتحاليل المجانية، تضمنت تقديم 31 ألف خدمة طبية من خلال 20 عيادة فى 18 تخصص طبى من بينها «الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، العظام، الأنف والأذن، الأمراض الجلدية، النساء والتوليد»، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة، كما تم تحويل 1912 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، فضلًا عن استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لـ145 حالة؛ مما يعكس مدى الاهتمام بتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

وعلى الصعيد الاجتماعي، قامت القافلة بتوزيع 200 كرتونة مواد غذائية، و250 وجبة غذائية يوميًا، و500 بطانية، و500 حقيبة مدرسية بالتعاون مع جمعية سيدات أعمال فوة، بالإضافة إلى توزيع طن لحوم و10 كراسي متحركة بالتعاون مع جمعية الأورمان، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، كما تم تنظيم 10 ندوات توعوية عن الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.

وفيما يتعلق بالإدارات الخدمية، تم استيفاء وتصوير واستخراج 330 بطاقة رقم قومي من خلال الأحوال المدنية، وتحديث 10 بطاقات تموينية في قسم التموين، بالإضافة إلى تقديم مشاركة عينيه «مياه، خبز، ووجبات»، كما تم استكتاب 90 حالة تمهيدًا لاستخراج شهادات محو الأمية من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتوفير الدعم البشري من الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي، كما شاركت مؤسسات المجتمع المدني في دعم القافلة، حيث تم قبول 35 حالة من الغارمين، و40 حالة من المشروعات الصغيرة للدراسة، فضلًا عن تشكيل فريق عمل لحل مشكلات تكافل وكرامة.

كما قدمت القافلة البيطرية خدماتها في قرى «معزور، المثلث، و3 خريجين»، حيث شملت تقديم 1433 خدمة متنوعة، منها 465 في مجال الباطنة، و198 في الجراحة، و410 في التناسليات، و360 خدمة رش، بالإضافة إلى توزيع 670 وحدة دواجن على الأسر الأكثر احتياجًا؛ مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن هذه القوافل تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم واستمرار مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وأضاف: "نضع المواطن على رأس أولوياتنا، ونعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق حياة أفضل لأهالينا".

كما وجه محافظ كفرالشيخ، الشكر لجامعة كفرالشيخ، والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة على هذا الجهد المتميز الذي يعكس التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخدمة أهالينا.

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