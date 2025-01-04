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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا يستقبل وزيرة التضامن للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرفقتها وفد من قيادات الوزارة، وذلك للتهنئة بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

أعربت وزيرة التضامن عن خالص أمنياتها الطيبة لقداسة البابا والمصريين المسيحيين، وبأن يأتي العام الجديد بكل الخير على جميع المصريين.

 

 

وفي سياق متصل، قام كذلك  قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم باستقبال في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رحب قداسة البابا بضيوفه مقدمًا لهم الشكر على زيارتهم وتهنئتهم، وأعرب عن تقديره لدور الشرطة وأجهزتها والجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ الأمن في مصر، وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده العمل في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة يعد حائط الصد ودرع الأمان الذي يحمي المواطنين.

ومن جهته هنأ وزير الداخلية قداسة البابا متمنيًا لقداسته ولجميع المسيحيين المصريين أعيادًا سعيدة، لافتًا إلى أنه في ظل التحديات الإقليمية الحالية تتجلى قيمة قوة الجبهة الداخلية ومتانة النسيج الوطني المصري.

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