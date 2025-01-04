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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بعيد الميلاد

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بالعيد
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية  وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رحب قداسة البابا بضيوفه مقدمًا لهم الشكر على زيارتهم وتهنئتهم، وأعرب عن تقديره لدور الشرطة وأجهزتها والجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ الأمن في مصر، وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده العمل في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة يعد حائط الصد ودرع الأمان الذي يحمي المواطنين.

ومن جهته هنأ وزير الداخلية قداسة البابا متمنيًا لقداسته ولجميع المسيحيين المصريين أعيادًا سعيدة، لافتًا إلى أنه في ظل التحديات الإقليمية الحالية تتجلى قيمة قوة الجبهة الداخلية ومتانة النسيج الوطني المصري.

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