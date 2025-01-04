الثقافة تطلق موقع "توت" لإصدارات الوزارة من كتب الأطفال

أعلنت وزارة الثقافة عن الإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد "توت"، الذي يعنى بنشر إصدارات الوزارة من كتب الأطفال، مجلة "قطر الندى"، وأعمال الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لدعم القراءة ونشر الثقافة بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الأطفال، والحرص على الوصول بالمنتج الثقافي لمختلف المحافظات.

ويتبع الموقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم في إصداره التجريبي نحو 100 كتاب متنوع من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ومجلة قطر الندى، ويهدف إلى تعزيز الإبداع وتنمية حب القراءة لدى النشء.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، "إن إطلاق موقع "توت"' يمثل رافدًا جديدًا يساهم في نشر المعرفة والثقافة بطريقة مبتكرة، ونسعى من خلال هذا الموقع المجاني إلى تسهيل وصول الأطفال والأسر إلى إصدارات الوزارة ذات الجودة العالية، وتعزيز مفهوم الثقافة الرقمية في المجتمع".

وأضاف الوزير، أن الموقع يعكس اهتمام الوزارة بتطوير محتوى ثقافي يناسب الأطفال، ويجمع بين الترفيه والتعليم، مع تسليط الضوء على المبدعين الصغار الذين حصلوا على جوائز الدولة للمبدع الصغير.

وقال الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، إن الإصدار التجريبي لموقع وتطبيق توت هو هدية وزارة الثقافة لأطفال مصر من قصور الثقافة، ويضم إصدارات متنوعة من مجلة قطر الندى وكتاب قطر الندى وكتب المركز القومي لثقافة الطفل، وسيتم إتاحة كتاب جديد للقراءة مجانًا يوم الخميس من كل أسبوع، ومن المقرر أن يتم تزويده بكتب باقي قطاعات وهيئات الوزارة خلال المرحلة الثانية من الإطلاق، إضافة إلى المسابقات التي سيتيحها وخاصة مسابقة مصر تقرأ ومصر ترسم.

يذكر أن الموقع يقدم تجربة تفاعلية سهلة الاستخدام، تجمع بين التصميم الجذاب والمحتوى الهادف، بما يسهم في جذب المزيد من القراء وتعزيز مكانة الثقافة في حياتهم اليومية.

وللاطلاع على الموقع وزيارة مكتبته الرقمية، يمكنكم زيارة هذا الرابط.