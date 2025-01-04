نقيب معلمي بني سويف: 800 ألف جنيه إعانات صحية ووفاة خلال 2024

قال مصطفي الديب نقيب معلمي بني سويف، إنه تم صرف مبلغ وقدره 800 ألف جنيه خلال عام 2024 ،إعانات صحيه ووفاة للمعلمين على مستوى المحافظة، التي خصصتها النقابة للمعلمين وأسرهم، مشيرا إلى أن هذه الإعانات شملت عمليات جراحية، وعلاج للمعلمين وأسرهم .

وأكد مصطفى الديب نقيب المعلمين، على أن مبلغ الإعانة الصحية الحد الأقصى له عشرون ألف جنيها، ويتم صرف الإعانة الصحية وتحديد المبلغ لها بناء على احتياج الحالة، مشيرا إلى أن إعانة الأمراض المزمنة فيعود تقدير صرف مبلغها إلى اللجنة الصحية بالنقابة، وفقا للمستندات المقدمة لها، مؤكداً على أن الإعانة المرضية لأي معلم على مستوى الجمهورية لا تزيد على مبلغ "خمسمائة جنيها ".

وأشار نقيب المعلمين أنه تم صرف أيضًا خلال العام الماضي ،من ضمن هذه الإعانات إعانات وفاه للمعلمين على مستوى المحافظة.

وأوضح نقيب المعلمين أن دائما النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم ،ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الاجتماعي للمعلم .