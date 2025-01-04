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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دعم صحة الشرقية بـ 31 جهاز أشعة خلال 2024م

دعم مستشفيات الشرقية
دعم مستشفيات الشرقية بعدد من اجهزة الأشعة
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شهدت محافظة الشرقية دعم وارتقاء في تقديم الخدمات الطبية بأقسام الأشعة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية خلال عام ٢٠٢٤ والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الأداء في خدمات الصحة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود الدولة الحثيثة والمتواصلة لدعم القطاع الصحي المحافظة ورفع كفاءة المنشآت الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى مؤكداً على اهتمام الدولة بجميع القطاعات لإرساء قواعد التنمية وتغير شكل الحياة وإرتقاء بجودتها ليستفيد منها المواطن.

من جانبه أوضح الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه خلال  عام ٢٠٢٤ تم دعم المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ب ٣١ جهاز أشعة، بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٥٠ مليون جنيه ، منهم جهاز أشعة مقطعية، و ١٠ أجهزة أشعة تليفزيونية، و ٩ أجهزة DR أحدث وحدة ديجيتال للأشعة الرقمية، و ٥ أجهزة C-ARM، و٤ أجهزة أشعة عادية، و ٢ جهاز ماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم توزيعهم على المستشفيات بالمحافظة، وتم تركيب الأجهزة وتشغيلها لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات الصحة بالمحافظة والبالغ عددها ٢٥ مستشفى شهدت طفرة غيرة مسبوقة خلال الآونة الأخيرة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات والأقسام الطبية بالمحافظة ، لافتاً أن أقسام الأشعة حالياً تضم بعد هذا الدعم  ١٣ جهاز DR، و ٢٣ جهاز CR، و ٤ أجهزة ماموجرام للكشف عن سرطان الثدي، و ٤٨ جهاز أشعة عادية، وتم زيادة عدد أجهزة  الاشعة المقطعية الي ١٨  بعد أن كانت ٣ ، كما تضم أحدث أجهزة أشعة الـ C-ARM والبالغ عددهم ٢٩ جهاز، هذا بالإضافة إلى جهاز قسطرة، و ٥٣ جهاز أشعة تليفزيونية، و٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

اهتمام الدولة الأشعة المقطعية الشئون الصحية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني