أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا حول حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدا الأحد، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفىء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد غدا الاحد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءً الى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 5 درجة، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرىى 10 درجة.