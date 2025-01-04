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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شاب قتل زميله بسبب خلافات بينهما في المعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زميله، بسبب خلافات علي وجود علاقة شاذة بينهما.
 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي شاب قتل زميله، بسبب خلافات علي علاقة شاذة بينهما بمنطقة المعصرة، جنوب المحافظة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، من أسرة شاب ثلاثيني، مفاده العثور علي جثته مقتول داخل الشقة محل سكنه.

وبالإنتقال وعمل التحريات تبين وجود علاقة شذوذ بين المجني عليه وزميله، وتطور الأمر وقام الأخير بقتله أثناء تواجده بصحبته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

4 أيام علي ذمة التحقيقات القبض على شاب أمرت نيابة حلوان بسبب خلافات بينهم بحبس عاطل