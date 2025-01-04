محافظة بني سويف تواصل متابعة مبادرة "سوق اليوم الواحد"

واصل السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اللواء سامي علام ،متابعانه الميدانية لانتظام العمل في مبادرة سوق اليوم الواحد على مستوى المحافظة ،تنفيذ لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإقامة الأسواق الأسبوعية "يومي الجمعة والسبت" بكل مراكز ومدن المحافظة، لإتاحة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والمحال التجارية العامة، وفق خطة الحكومة في هذا الشأن.

“علام”يواصل متابعاته الميدانية لسير ومنظومة العمل بمبادرة "سوق اليوم الواحد" ببني سويف

حيث تفقد السكرتير العام المساعد عددا من الأسواق التي ينتظم العمل بها"اليوم السبت"وشملت مراكز ومدن : بني سويف ، الواسطى ، ورافقه فيها :علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى،عزة بسيوني مدير تموين إدارة بني سويف ، فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف ،د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ،ومديرو إدارات التموين والإدرات والأقسام المعنية بالوحدات المحلية

وشملت جولة السكرتير العام المساعد أسواق"اليوم الواحد"التي عُقدت اليوم بكل من :محي الدين ببني سويف، ومدينة الواسطى ، والتي يتزامن معها عقد أسواق بباقى مراكز المحافظة بكل من (مدينة الفشن، ، ننا بإهناسيا، طنسا بني مالو بمركز ببا، الشنطوربسمسطا، شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر) ، وذلك بالتناوب مع الأسواق التي يتم عقدها يوم الجمعة بكل من (محيي الدين/مدينة بني سويف، شنرا / الفشن-، الميمون /الواسطى-، مدينة إهناسيا، مدينة ببا، بدهل /سمسطا، شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر)

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين على الأسواق " كل في موقعه" لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والإستراتجية من : سكر ، أزر، مكرونة، جبن ، ألبان ،لحوم ودواجن وبيض مائدة و خضروات وفاكهة ، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات، مشيرا إلى إلى تكليفات المحافظ "محمد هاني غنيم "باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام عقد وإقامة الأسواق الأسبوعية،وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري لتقييم الأثر الإيجابي على المواطنين ،وضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة،وذلك تحت إشراف ومتابعة وتنسيق بين الوحدات المحليةوالتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة

في المقابل عبر المواطنون المترددون على الأسواق عن سعادتهم و ترحيبهم بقرار المحافظة بانتظام عقد السوق وإقامته "يومين" بدلا من يوم واحد ،التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير االسلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم المتاحة و الممكنة لهم.