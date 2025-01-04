طقس معتدل نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط الأمطار.. وخبراء يناشدون المواطنين بمتابعة حالة الطقس يوميًا وتوخي الحذر

يسود اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتتابع الهيئة، أن الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من غرب البلاد “السلوم - مطروح” على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



حالة البحرين المتوسط والأحمر

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

تصل درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر القاهرة العظمى الصغرى 22 12.

الطقس خلال الأسبوع الجاري

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس على البلاد، سيشهد موجة أمطار يومي الأحد والإثنين القادمين، ستكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

فيما تشهد درجات الحرارة، استمرار في الانخفاض الملحوظ على كافة أنحاء البلاد، لتسود أجواء شديدة البرودة تحديدا خلال ساعات الليل، وباردة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، باستثناء مناطق الجنوب، التي تكون مائلة للدفء نسبيا خلال ساعات النهار.

بينما تشهد مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية، أجواء شديدة البرودة قد تصل لحد الصقيع على المزروعات.

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء ستكون مائلة للبرودة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، وسيشهد جنوب سيناء وشمال الصعيد طقسًا مائلًا للدفء، بينما يكون دافئًا بشكل أكبر في جنوب الصعيد.

تتابع الدكتورة منار، أنه هناك انخفاض ملحوظ ليلًا والصقيع في المرتفعات، موضحة أن الأجواء ستتحول إلى شديدة البرودة فور غياب أشعة الشمس، وسيكون الانخفاض في درجات الحرارة ملحوظًا خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

سقوط الأمطار

توضح، أن فرص سقوط الأمطار تبدأ مساء اليوم وتستمر خلال الليل، على أن تزداد بشكل ملحوظ غدًا الأحد ويوم الإثنين، نتيجة وجود موجة جوية متعمقة في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن محافظات شمال البلاد ستكون الأكثر تأثرًا بالأمطار التي ستتفاوت شدتها، موضحة أن المحافظات الساحلية مثل مطروح والإسكندرية ستكون أولى المناطق المتأثرة، يليها محافظات شمال الوجه البحري.

نصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس الشتوي

لابد من ارتداء الملابس الثقيلة، خاصةً خلال فترات الليل والصباح الباكر، والحذر أثناء القيادة بسبب احتمالية انخفاض الرؤية نتيجة الأمطار الغزيرة، فضلًا عن ضرورة متابعة التحديثات الجوية للحصول على مستجدات حالة الطقس يوميًا.

كما يرى الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن طقس اليوم معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية

ونصح "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بضرورة ارتداء المواطنين الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، والاهتمام بالتحذيرات التي تطلقها.