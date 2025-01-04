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السبت 04 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الأدفنتست بعيد الميلاد المجيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللواء شرطة ضياء الدين فتحي عبد الحميد محمد إلى طائفة الأقباط الأدفنتست - السبتيين، للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد الميلاد المجيد