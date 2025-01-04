أزهر القليوبية يكرم الطالبة مريم إبراهيم الفائزة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

كرم الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية بـ القليوبية، الطالبة مريم إبراهيم عبدالعزيز الطالبة بمعهد المنشأة الصغرى الابتدائي إدارة كفر شكر القليوبية، الفائزة على مستوى الجمهورية بمسابقة المشروع الوطني للقراءة في الموسم الرابع، وجاءت ضمن الأوائل، وسوف يتم إعلان الترتيب النهائي في الحفل الختامي للمنافسة على جائزة المليون جنيه.

وكانت المسابقة قد أجريت بالتنسيق مع البحث العلمي برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودعم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والمنسقين للمسابقة بقطاع المعاهد حضر التكريم ماهر محمدي مدير إدارة الجودة ومنسق المسابقة بالمنطقة ووالد الطالبة وأسرتها وهناء محمد إبراهيم الأخصائية الاجتماعية بالمعهد.

وقدم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية بـ القليوبية للمنطقة التهنئة للوزير المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وللطالبة ووالدها وأسرتها ومعهدها وإدارتها، ولجميع قيادات المنطقة والعاملين بها وإدارتها ومعاهدها وقيادات وشعب محافظة القليوبية.