وكيل تعليم دمياط يتابع تأهيل المدرسين الجدد لسد العجز

شهد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، فعاليات برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد المرشحين في مسابقة 30 ألف معلم الجزء الثاني "الدفعة الثالثة" «معلم مادة»، وذلك بمركز التدريب الرئيسي بدمياط الجديدة، والذي يضم 9 قاعات بإجمالي 347 متدرب لتلبية احتياجات تعليم دمياط ولسد العجز في أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة.

ورحب ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالمعلمين الجدد، مؤكدًا على أهمية دورهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة وحثهم على الجدية في العمل والحرص على الالتزام وضبط النفس وحسن التعامل مع التلاميذ وزملائهم من المعلمين ومديرى المدارس.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المعلمين المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وأشار عمارة إلى أنه سيعقب هذا التدريب حقيبة أخرى للتأهيل الذهني والبدني تمهيدًا لاجتياز التدريبات والاختبارات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة لإتمام التعاقدات.