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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. الإسماعيلي يتقدم على طنطا بهدف "الملواني" في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أنهى فريق الإسماعيلي الشوط الأول متقدما على نظيره طنطا بهدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الإسماعيلية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل هدف الإسماعيلي اللاعب علي الملواني في الدقيقة 28 من بداية اللقاء.

 تشكيل الإسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة ضيفه طنطا بعد قليل على استاد الإسماعيلية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالله محمد ومحمد عمار وحاتم سكر وعبدالكريم مصطفى.

خط الوسط: هشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري.

خط الهجوم: علي الملواني وإيريك تراوري ومحمد زيدان .

تشكيل طنطا أمام الإسماعيلي

أعلن خالد عيد المدير الفني لطنطا تشكيل فريقه أمام الإسماعيلي في دور 32 في كأس مصر اليوم السبت بإستاد الإسماعيلية .

وجاء تشكيل طنطا كالتالي :

 حارس مرمى : عبدالرحمن قطاي

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد رضا وسليمان عبدربه وزغلول محمد

خط الوسط : احمد السيد وأحمد الحنفي وحسون محمد وكريم أسامة

خط الهجوم : محمد السقا واقطاي عبد الله

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