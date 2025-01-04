«كشف المستور».. حبس سيدة ذبحت ابنها في مشاجرة بينهما بالهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس سيدة لمدة 4 أيام على خلفية التحقيقات التي تجرى معها حول اتهامها بالشروع في قتل نجلها، بعدما أقدمت على ذبحه باستخدام قطعة زجاجية، بعد مشاجرة نشبت بينهما في شقة سكنية دائرة قسم الهرم بالجيزة، و استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، وتبين سوء حالته الصحية ولا يمكن استجوابه.

كشف سرها

وكشفت تحقيقات نيابة الهرم، أن سيدة ثلاثينية تدعى “ عبير” شرعت في قتل ابنها “ عبد الرحمن” البالغ من العمر 17 عامًا، ذبحًا بقطعة زجاج، بسبب معرفته بوجود علاقة بينهما وبين أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "عبدالرحمن" 17 سنة، عامل توصيل طلبات "دليفري" مصاب بجرح قطعي بالرقبة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المصاب بسبب اكتشاف نجلها وجود علاقة بينهما وبين آخر و طالبها بإنهاء تلك العلاقة، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قامت خلالها المتهمة بكسر طبق زجاج وذبح نجلها والشروع في قتله.

وعقب تقنين الإجراءات، و استصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.