ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25633 طن شملت: 8700 طن يوريا و1713 طن ملح معبأ و1000 طن جبس معبأ و14220 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37033 طن شملت: 6827 طن قمح و12961 طن حديد و13000 طن ذرة و400 طن خردة و688 طن فول صب و1169 طن ابلاكاش و715 طن خشب زان و500 طن بضائع متنوعة و2743 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 773 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51737 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 110399 طن.

وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 5079 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2394 حركة.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحري طارق عدلي عبدالله وفدًا من الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات NASS ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا التطبيقية بدمياط تخصص سلاسل امداد ولوجستيات NTSS ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ خلال زيارتهم للميناء ضمن برنامج تدريبي ميداني يستهدف صقل مهارات الطلبة في مجال تخصصهم (سلاسل الإمداد واللوجستيات).