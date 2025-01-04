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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الموز طعامها المفضل.. وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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توفيت أكبر معمرة في العالم، يوم السبت، والتي تدعى "توميكو إيتوكا"، وذلك وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية عن عمر ناهز 116عام، حيث ولدت في 23 مايو 1908.

وأوضح مسؤول سياسات المسنين بمدينة شيا اليابانية، إن إيتوكا توفيت في 29 ديسمبر، في دار رعاية في أشيا بمقاطعة هيوجو وسط اليابان.

يذكر أن أفضل الأطعمة المحببة إلى إيتوكا هو الموز ومشروب كالبيس الياباني بطعم الزبادي.

وتأتي إيتوكا في المرتبة ثاني امرأة معمرة في العالم، وذلك بعد وفاة ماريا برانياس في العام الماضي عن عمر ناهز 116 عام، بحسب مجموعة أبحاث الشيخوخة.

ويذكر أن أيتوكا تزوجت عندما كانت في العشرين من عمرها وأنجبت ابنتين وولدين، حسب موسوعة جينيس.

ويتزايد عدد المعمرين فى اليابان بكثافة، وحتى سبتمبر من العام الماضي، سجلت البلاد رقمًا قياسيًا، بلغ أكثر من 95 ألف و100 شخص، تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر. 

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