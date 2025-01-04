رئيس مياة المنوفية يتفقد محطات فرعي الباجور وقويسنا

تفقد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، محطة معالجة صرف صحي اسطنها بالباجور ومحطة مياه أم خنان البحر ومحطة معالجه صرف صحي أم خنان بفرع قويسنا للاطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطة بالكامل خلال فصل الشتاء، وإجراء الصيانة الدورية للمحطة وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات وضرورة إجراء الصيانة الدورية لها حفاظًا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء وحرصًا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.