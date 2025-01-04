«قابيل وهابيل».. عامل يقتل شقيقه وأولاده بسبب الميراث في الشرقية

"فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ".. هذه الآية الكريمة هي خير مثال على حادثة وقعت في محافظة الشرقية على طريقة أول جريمة وقعت على وجهة الأرض وهي قتل قابيل لهابيل.

ففي كفر الأعصر التابع لقرية طوخ القراموص التابع لمركز أبوكبير في الشرقية، شيع أهالي المنطقة، جنازة أب واثنين من أبنائه؛ عثر عليهم مخنوقين داخل منزلهم، لتبدأ سلسلة مرعبة لأحداث ساخنة، كشفتها معاينة الأجهزة الأمنية.

الضحايا

لعنة الميراث

بعدما اتهمت زوجة المتوفى شقيق زوجها بقتل زوجها واثنين من أبنائه؛ وذلك خنقا داخل مسكن الأسرة، حيث تم العثور على الجثامين وبها آثار خنق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه، وذلك داخل منزل الأسرة بمركز أبوكبير.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثث كل من: "بلال ع أ" 45 عاما، ونجليه "حور" 6 أعوام، و"عبدالرحمن" 4 أعوام، وبهم آثار خنق.

وبسؤال زوجة المجني عليه، اتهمت شقيق زوجها بقتل زوجها وأبنائهما الاثنين خنقاً بسبب خلافات بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى وكيفية حدوثها، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبتاريخ اليوم قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية بمحافظة الشرقية تجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشف أحد أهالي القرية تفاصيل الجريمة مستنكرًا ما حدث قائلًا: "مفيش أصعب ولا أكبر من جريمة قتل أخ لأخيه وربنا عز وجل حدثنا في القرآن الكريم عن أول جريمة قتل حدثت في تاريخ البشرية وحذرنا منها".

وعن تفاصيل تلك الجريمة؛ قال شاهد العيان: "الحكاية اتنين اخوات عايشين في بيت واحد.. كل يوم المتهم يتشاجر مع أخوه علشان يطلعه من البيت لغاية لما الشيطان سهلها عليه.. ودخل على بيت أخوه مخبي وشه وخنق أخوه لغاية لما خلص عليه".

المتهم زاد في جُرمه وقتل أطفال شقيقه

استكمال جار الضحية حديثه قائلًا: "المتهم لم يكتفِ بذلك، بل زاد في جُرمه وقتل أطفال شقيقه " حور ٦ سنوات، وعبدالرحمن ٤ سنوات" بعدما شاهداه يقتل والدهما؛ فانقض عليهما وقتلهما خنقًا.

أهالي القرية أفادوا بأن المتهم ظل منتظرًا مجيء زوجة شقيقه، ولما حضرت عائدة من سوق القرية تهجم عليها وحاول قتلها، لكنها صرخت بأعلى صوت؛ وتدخل أحد الجيران و أنقذها، ولاذ المتهم بالهروب.

أحد الضحايا

الجيران: الطمع والشيطان و الغيرة يوصل الأخ لقتل أخيه! من علامات الساعة

ظل أهالي القرية في حالة صدمة شديدة من هول ما حدث قائلين "المتهم أصبح من الخاسرين.. بعدما خسر أخوه وأولاد أخوه وقتلهم بكل برود أعصاب.. وكمان خسر حياته.. وخسر البيت اللي كان طمعان فيه وعايز يطلع أخوه الغلبان منه".

واختتم الجيران حديثهم قائلين: "للأسف الطمع والشيطان والغيرة والحقد بيوصل إن الأخ يقتل أخوه.. دي من علامات الساعة.. ربنا يطلعنا ويخرجنا من هذه الدنيا علي خير.. ورحمة الله علي عصافير الجنة حور وأخوها عبدالرحمن وأبوهم بلال".