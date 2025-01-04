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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا تعتزم استخدام صواريخ أتاكمز الأمريكية في الرد على استهداف أراضيها

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها سترد على استهداف أراضيها بصواريخ أتاكمز الأمريكية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 16 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية باتجاه المناطق الحدودية جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت دفاعاتنا من إسقاط 3 مسيرات في مقاطعة سمولينسك، وواحدة في مقاطعة بيلغورود، و10 في مقاطعة بريانسك، بالإضافة إلى واحدة في مقاطعة بسكوف وأخرى في مقاطعة لينينغراد".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق الحدودية الروسية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ بشكل شبه يومي. 

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين على أهمية توسيع نطاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بهدف إبعاد القوات الأوكرانية عن المناطق الروسية، بما فيها المناطق الجديدة، لتكون خارج مدى الصواريخ التي يمتلكها النظام الأوكراني.

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