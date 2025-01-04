45 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قناة السويس

انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 في جامعة قناة السويس، حيث شهدت الجامعة إجراءات تنظيمية مشددة واستعدادات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بأفضل صورة ممكنة.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن الامتحانات تشمل 44734 طالبًا وطالبة، منهم 23254 طالبة و21480 طالبًا، موزعين على كليات ومعاهد الجامعة المختلفة وفق الجداول المعلنة. كما شدد على أهمية انضباط اللجان ووجود أعضاء هيئة التدريس للإجابة عن استفسارات الطلاب وضمان انسيابية الامتحانات.

أوضح “مندور” أن الجامعة حرصت على توفير بيئة امتحانية مريحة للطلاب، حيث تم تجهيز اللجان بوسائل الراحة، مع تواجد لجان طبية للتعامل مع أي طوارئ. كما تم منع دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية إلى اللجان لتعزيز الانضباط والتركيز.

من جهته، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن التزام الطلاب بالتعليمات يعكس وعيهم بأهمية الامتحانات، مؤكدًا أن الأسئلة مطابقة للمقررات الدراسية، ما يحقق العدالة بين الجميع.

قام الدكتور عبد النعيم بجولات تفقدية لعدد من الكليات للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث زار كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التربية، ومباني الاختبارات الإلكترونية.

في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، رافقه الدكتور محمود الضبع، عميد الكلية، حيث أدى 1540 طالبًا وطالبة من الفرقة الأولى امتحاناتهم في 43 لجنة.

أما في كلية العلوم، استقبلته الدكتورة مها فريد سليمان، عميد الكلية، حيث بلغ عدد الطلاب الممتحنين 367 طالبًا وطالبة.

كما تابع عبد النعيم سير الامتحانات في كلية الحاسبات والمعلومات برفقة الدكتورة غادة الطويل، وكيل الكلية، وكلية التربية برفقة الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية.

اختتم الدكتور عبد النعيم جولته بتفقد معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، حيث تجري امتحانات طلاب كلية طب الأسنان بإشراف الدكتورة غادة حداد. كما تابع سير الامتحانات في كلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي.

يُذكر أن جامعة قناة السويس تمثل نموذجًا يحتذى به في التنظيم والإعداد للامتحانات، مما يساهم في تحقيق العدالة والراحة للطلاب في هذا الموسم الامتحاني الحافل.