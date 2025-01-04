رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الاختبارات الإلكترونية لكليات الصيدلة وطب الأسنان

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم جوله تفقدية لمتابعة سير الامتحانات الالكترونية لطلاب كليتي الصيدله وطب الأسنان بمركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي، كما تفقد رئيس الجامعة أعمال سير الامتحانات الورقيه بكليتي الآداب ودار العلوم، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في أداء الامتحانات لجميع الطلاب.

انتظام عمل الانظمة البرمجية للاختبارات الالكترونية

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة، على انضباط قاعات اللجان، وحسن سير الامتحانات، وانتظام عمل الأنظمة البرمجية للاختبارات الإلكترونية، وتواجد الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لأية حالات غش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أية معوقات

وتابع الدكتور عصام فرحات، أداء الطلاب الامتحانات من غرفة المراقبة المركزية بمركز الاختبارات الإلكترونية، مشيراً إلى ان كافة قاعات المركز مزودة بكاميرات عالية الدقة، وتحتوي على 286 كاميرا و13 شاشة عرض.

الاختبارات الالكترونية تضمن تطوير نظم التقويم

وأكد على حرصه على تطبيق الاختبارات الإلكترونية والتي تضمن تطوير نظم التقويم والامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، والنهوض بالعملية التعلمية نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور مصطفي احمد فؤاد عميد كلية الصيدله، والدكتور ابراهيم ابو الخير عميد كلية الآداب، والدكتورة غادة عبد الرحيم وكيل كلية دار العلوم لشئون التعليم ووكلاء الكليات، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.