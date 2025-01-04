تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء عدة بلدات جنوبي لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء عدة بلدات في النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت أن الطيران المُسيّر الإسرائيلي حلق منذ ساعات الصباح الأولى على ارتفاع متوسط في أجواء منطقة الزهراني شمال نهر الليطاني.

وأفادت التقارير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير عند الساعة 6:30 صباحًا بين منطقتي الطيبة ورب ثلاثين في قضاء مرجعيون.

وفي سياق متصل، سجلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية يوم الخميس الماضي ارتفاع عدد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 12 خرقًا، تضمنت غارات جوية على ثلاث مناطق في جنوب لبنان.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، بلغ إجمالي الخروقات الإسرائيلية منذ بدء الاتفاق قبل 37 يومًا نحو 353 انتهاك.