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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1135 شاحنة و190 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 608 شاحنة و180 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 527 شاحنة و10 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم السبت، لاستقبال السفينتين أمل وAlcudia Express، بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء،أمس، أربع سفن هي سينا، دليلة، الحرية، وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين أمل وAlcudia Express، كما تم تداول 3100 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين  آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2975 راكب بموانيها.

إكسبريس استقبل المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة بضائع عامة هيئة موانئ البحر الاحمر