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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أحراز قضية قهوة أسوان تظهر المتهم لحظة ارتكاب الجريمة

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر محكمة جنايات القاهرة، بالعباسية، جلسة محاكمة المتهم بقتل قهوجي  في منطقة الكوربة  بمصر الجديدة بالقاهرة، وفضت المحكمة أحراز القضية حيث أظهر مقطع  الفيديو واقعة القتل التي تم حيث  ظهر المتهم و طرفي المشاجرة في الفيديو، وأشخاص آخرون حاولوا فض المشاجرة بين المتهم والمجني  عليه وأثناء المشاجرة تبين أن المجني عليه، توجه لمحل العصير المجاور لمقهى والده، وبعض الأشخاص يلقون الكراسي على آخرين وظهر المتهم أمام صاحب محل العصير، ليقوم بطعنه عدة طعنات  واسقطه غارقا في دمائه وسط الناس.


النيابة: المتهم تعمد قتل المجني عليه
وتلت النيابة العامة أمر الإحالة وقالت: إن المتهم ن. ص.، في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه م. ع. عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضا.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم جثم فوق المجني عليه وانهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.
وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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