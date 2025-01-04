انتظام سير الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا الأهلية

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية صباح اليوم سير الامتحانات الالكترونية لطلاب كليتي الصيدلة والعلاج الطبيعي لطلاب الجامعه الاهليه بمركز الاختبارات الإلكترونية في إطار حرص إدارة الجامعة، حيث أدى طلاب كلية الصيدلة امتحان مادة " أشكال صيدلية" ومادة " تمارين علاجيه" لطلاب العلاج الطبيعي.

انتظام سير الامتحانات

و اطمئن على انضباط قاعات اللجان، وحسن سير الامتحانات، وانتظام عمل الأنظمة البرمجية للاختبارات الإلكترونية، وتواجد الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لأية حالات غش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أية معوقات

تطبيق الاختبارات الألكترونية

وأكد على حرصه على تطبيق الاختبارات الإلكترونية والتي تضمن تطوير نظم التقويم والامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، والنهوض بالعملية التعلمية نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور مصطفي احمد فؤاد عميد كلية الصيدله، والدكتور احمد عمر يوسف مدير برنامج العلاج الطبيعي بالجامعة الاهليه، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.