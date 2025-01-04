41 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفاد إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بسقوط41 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 27 منهم شمالي القطاع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف استهدف خيمة تأوي نازحين قرب شارع جلال في وسط خان يونس جنوب القطاع.

كما استشهد ستة فلسطينيين في غارة جوية استهدفت مركبة على شارع صلاح الدين بمنطقة السطر الشرقي في خان يونس.

وفي قصف آخر، استشهد رجل وطفل إثر استهداف منزلين لعائلتي المجايدة والشريف في منطقة مواصي خان يونس.

وأوضحت "وفا" أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال ثلاثة شهداء من تحت أنقاض منزل دمره الاحتلال في شارع الصحابة بحي الدرج غربي مدينة غزة.

وفي حي الشجاعية شرق المدينة، أصيب عدد من الفلسطينيين نتيجة قصف منزل لعائلة الغولة، وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير المباني السكنية في مخيم جباليا والمناطق المحيطة شمال قطاع غزة، حيث يُنفذ الاحتلال هجماته براً وبحراً وجواً منذ 7 أكتوبر 2023.

وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 45,658 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,553 آخرين، مع استمرار وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطناً من بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن خضر خميس الوحش واعتقلته بعد تفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي فوكين غرباً واحتجزت الفلسطيني حمزة محيي دار عطية لعدة ساعات قبل أن تُفرج عنه.