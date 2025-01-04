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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يُعلن استكمال تدمير حي الضباط في شمال غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استكمال تدمير حي الضباط في شمال قطاع غزة بدعوى تشكيله تهديداً على البلدات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن القوات أكملت عملية في حي شمال غزة  والتي كان يستخدم كمخبأ ومركز قيادة لكبار قادة حماس،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وزعم جيش الاحتلال، أن حي الضباط يضم مبان مطلة على إسرائيل تعمل بمثابة "مجمع إرهابي مركزي" مع مواقع إطلاق نار مضادة للدبابات، و شراك خداعية وأنفاق، وأن في الحي أيضا منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل.

وتابع جيش الاحتلال:" أن القوات دمرت المجمع بأكمله والبنية التحتية الإرهابية التي كان يضمها".

جيش الاحتلال تدمير حي الضباط شمال قطاع غزة قادة حماس