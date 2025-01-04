بتول عرفة تصور الكليب الجديد لـ سيرا

تصور المخرجة بتول عرفة كليب أغنية المطربة سيرا، "متشرحش"، في القاهرة خلال ١٠ أيام، وهو من كلمات علي حسين وألحان وتوزيع مصطفى غانم.

كليب "متشرحش" ثاني تعاون للمخرجة بتول عرفة مع المطربة سيرا، حيث صورت معها بتول عرفة كليب، "فيك ميزة"، ومن المقرر أن يطرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة.



وعن المطربة سيرا، قالت المخرجة بتول عرفة إنها سعيدة بالتعاون معها للمرة الثانية، خاصة وأنها موهبة متميزة وصوت جميل ولديها إحساس خاص بالكلمة واللحن.

وأكدت بتول عرفة أنها تضع حاليا عدد من الأفكار لشكل كليب "متشرحش"، وكيف ستقدم "سيرا"، بشكل مختلف عن كليب "فيك ميزة".

كليب "متشرحش" هو ثاني أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام 2025، بعد كليب المطربة شذى حسون، "قلبى اختارك"، وقدمت بتول عرفة ما يقارب 150 كليب غنائي، حيث تعاونت مع العديد من المطربين منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة و مصطفي قمر و خالد سليم و محمد نور.