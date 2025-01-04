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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناشئات المقاولون العرب يفزن على رع بـ 10 أهداف في دوري الجمهورية

ناشئات المقاولون
ناشئات المقاولون العرب
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حقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2009 فوزا كبيرا  في بطولة دوري الجمهورية، حيث تفوقوا على فريق نادي رع للالعاب الرياضية بنتيجة  10-1.

تألقت اللاعبات خلال المباراة، حيث بدأت التسجيل ملك محمد أحمد، تلتها ياسمين حبشي ثلاثة أهداف ، وشمس شعبان ثلاثة أهداف، وأمل محمد إبراهيم هدفان، وجنى الشربيني هدف.

يعمل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع، وكابتن مجدي مصطفى مشرف الكرة النسائية، وكابتن مصطفى علي عبد الرحمن المدير الفني، وكابتن إيمان السيد المدربة، وكابتن محمد يحيى مدرب الحراس، ودكتورة ميران محمود القط أخصائي إصابات ملاعب، وكابتن آية أيمن إبراهيم إداري،

ناشئات المقاولون العرب ناشئات المقاولون العرب مواليد 2009 بطولة دوري الجمهورية