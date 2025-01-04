ناشئات المقاولون العرب يفزن على رع بـ 10 أهداف في دوري الجمهورية

حقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2009 فوزا كبيرا في بطولة دوري الجمهورية، حيث تفوقوا على فريق نادي رع للالعاب الرياضية بنتيجة 10-1.

تألقت اللاعبات خلال المباراة، حيث بدأت التسجيل ملك محمد أحمد، تلتها ياسمين حبشي ثلاثة أهداف ، وشمس شعبان ثلاثة أهداف، وأمل محمد إبراهيم هدفان، وجنى الشربيني هدف.

يعمل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع، وكابتن مجدي مصطفى مشرف الكرة النسائية، وكابتن مصطفى علي عبد الرحمن المدير الفني، وكابتن إيمان السيد المدربة، وكابتن محمد يحيى مدرب الحراس، ودكتورة ميران محمود القط أخصائي إصابات ملاعب، وكابتن آية أيمن إبراهيم إداري،