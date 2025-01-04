ads
السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الإثنين.. صحة الشيوخ تناقش إنشاء مستشفى سفاجا الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تناقش لجنة الصحة  بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها غدا الأحد بحضور ممثلي الحكومة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد أبو الوفا بشأن :
- تعلية دور إضافي بمعهد الاورام بمحافظة سوهاج .
- توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة 160 مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج .
كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن توفير غرف وأجهزة وحدات الغسيل الكلوي بمستشفي التل الكبير المركزي ومستشفي القصاصين التخصصي بمحافظة الاسماعيلية . 
كما تعقد لجنة الصحة يوم الاثنين المقبل اجتماعا لها بحضور ممثلي الحكومة و بالاشتراك مع مكتب لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن إنشاء مستشفي سفاجا الجديد .

وايضا لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسي الشريف بشأن :
- ضم المبنى التابع لوزارة الصحة والسكان المقام داخل مستشفي الصحة النفسية بحلوان لها مع استكمال تشطيبه .
- إعادة تشغيل وصيانة مركز صحة الاسرة بحكر التبين البحري – حي التبين بالقاهرة .

 

لجنة الصحة بمعهد الاورام محافظة سوهاج مستشفي سفاجا الجديد الصحة النفسية