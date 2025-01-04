الإثنين.. صحة الشيوخ تناقش إنشاء مستشفى سفاجا الجديد

تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها غدا الأحد بحضور ممثلي الحكومة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد أبو الوفا بشأن :

- تعلية دور إضافي بمعهد الاورام بمحافظة سوهاج .

- توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة 160 مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج .

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن توفير غرف وأجهزة وحدات الغسيل الكلوي بمستشفي التل الكبير المركزي ومستشفي القصاصين التخصصي بمحافظة الاسماعيلية .

كما تعقد لجنة الصحة يوم الاثنين المقبل اجتماعا لها بحضور ممثلي الحكومة و بالاشتراك مع مكتب لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن إنشاء مستشفي سفاجا الجديد .

وايضا لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسي الشريف بشأن :

- ضم المبنى التابع لوزارة الصحة والسكان المقام داخل مستشفي الصحة النفسية بحلوان لها مع استكمال تشطيبه .

- إعادة تشغيل وصيانة مركز صحة الاسرة بحكر التبين البحري – حي التبين بالقاهرة .